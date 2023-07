Man die Darren (23) doodreed komt vrij omdat hij een kind krijgt: ‘Dit kan toch niet, hij heeft de mijne doodgereden’

Darren (23) uit Delft was op 20 januari bij een vriendin in de auto gestapt. Op de Koningskade ter hoogte van de Javastraat in Den Haag sloeg zij linksaf waar dat niet mocht. Op dat moment komt 24-jarige Hagenaar Yurii S. aan. Hij scheurde met een snelheid van tussen de 107 en 132 kilometer per uur over de weg waar 50 kilometer per uur is toegestaan. De wagens knalden tegen elkaar en de ravage was enorm.



Darren, die op de passagiersstoel zat, overleefde de aanrijding niet en de bestuurster van de wagen raakte zwaargewond. Ze had vier gebroken ribben, longkneuzingen, een ingeklapte long, een kleine scheur in de nier, en bloedingen onder het schedeldak.