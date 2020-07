Man die eerder veroordeeld is voor verkrachting had seks met stomdronken vrouw: ‘Zij viel mij aan’

,,Ik had haar om een vuurtje gevraagd. Dat zou ze binnen gaan halen. Toen ze niet kwam ben ik ook de woning in gelopen. Eenmaal binnen kon ik niet wegkomen. Zij viel mij aan en trok mijn broek naar beneden. Zij was helemaal wild. Ik voelde mij bedreigd.’’

Aldus het verhaal van de 54-jarige man uit Bemmel die maandag voor de rechtbank stond omdat hij op 29 juni 2018 seks had gehad met een wilsonbekwame vrouw. De vrouw was op de bewuste dag stomdronken.



Zo was op camerabeelden buiten en later op een webcam die nog aanstond binnen, te zien. Ze kon nauwelijks op haar benen staan. Op beeld van een camera bij een pleintje in de buurt van de woning was te zien hoe de vrouw slingerend en zwalkend naar haar huis ging.

Quote Het was overduide­lijk dat ze een verminderd bewustzijn had en u wist dat. officier van justitie

Met ontbloot bovenlijf op de bank

Dat was rond 06.00 uur. Tegen 07.30 kwam de moeder van het slachtoffer binnen en die zag de verdachte met ontbloot onderlijf op de bank. De verdachte vertrok maar werd een paar weken later door de politie opgepakt.



Hij bekende, na in het begin te hebben gezwegen, de seksuele handelingen die op beeld waren vastgelegd. Het seksueel binnendringen in de vagina stond niet op beeld en dat deel ontkende de verdachte. Ook zou hij niet hebben gemerkt dat de vrouw dronken was.

‘U houdt zich van de domme’

De officier van justitie geloofde daar niets van en noemde het schokkend dat de verdachte geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag nam. ,,U houdt zich van de domme en dat neem ik u kwalijk. Het gaat hier om misbruik in de eigen woning van een kwetsbaar slachtoffer. Het was overduidelijk dat ze een verminderd bewustzijn had en u wist dat.’’



De officier eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 22 maanden tegen de verdachte, die in 2003 voor een verkrachting werd veroordeeld. Er is geprobeerd de verdachte te onderzoeken maar daar wilde hij niet aan meewerken.



De advocaat bepleitte een deels voorwaardelijke straf. ,,Onvoorwaardelijke celstraf zou een hele zware last voor hem zijn.’’ Uitspraak 27 juli.