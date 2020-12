Man die gebeten Julia naar ziekenhuis racete wil dat eigenaar pitbull zich meldt: ‘Eenmaal bloed geproefd, is het klaar hè, met een hond’

Mieke belde fietsend een vriendin omdat ze zich onveilig voelde, en kreeg prompt een bon: ‘Had liever dat agent stukje zou meefietsen’

11 december Een vrouwenbelager in de Utrechtse wijk Lunetten, die mogelijk nog altijd vrij rondloopt, boezemt zoveel angst in bij vrouwen dat ze zich daar in het donker vaak alleen bellend buiten durven te begeven. Net als Mieke, die tot haar verontwaardiging prompt op de bon werd geslingerd omdat ze op haar fiets een telefoon in haar handen had. De politie zegt juist coulant om te gaan met zulke gevallen.