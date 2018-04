Man die pistool op hoofd van Roelie zette was háár man

Manager Mechteld is baan kwijt na pikante fotoshoot

11:05 Mechteld Geesing uit Enschede is haar baan kwijt na ophef over een pikante foto van haar in mannentijdschrift Panorama. Haar werkgevers Tubbergen Bruist en Kienhuis vinden dat Geesing het vertrouwen heeft geschaad van beide partijen.