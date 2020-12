Man die RIVM wilde opblazen met een granaat, was boos over ‘het coronabeleid’

Onderzoek gestart Zorgen op politieaca­de­mie over studenten: ‘Psychische problemen en hardrij­ders’

7:45 Docenten aan de politieacademie ervaren dat agenten in opleiding vaker en ernstiger over de schreef gaan. Ze vragen zich af of de screeningsprocedure toereikend is. De politie onderzoekt of de signalen kloppen.