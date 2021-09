Man die Rutte met raket wilde bestoken krijgt celstraf en moet in behandeling

Video Eerste grondvorst van het jaar is een feit, 'oudewijven­zo­mer' op komst

21 september De eerste grondvorst van het najaar is een feit. Vanmorgen stond de thermometer in Woensdrecht (Brabant) op -0,1 graden. Meer koude nachten zullen er echter niet volgen, want we gaan een periode in van heerlijk nazomers weer met temperaturen rond de 20 graden.