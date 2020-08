Man doodgereden op A13 nadat hij iemand met pech te hulp schoot

LIVE | Thuiszorg test min­der-valide mensen thuis, corona-app meer dan 100.000 keer gedownload

10:13 Als eerste in Nederland test Thuiszorg West-Brabant op verzoek van de GGD mensen thuis op het coronavirus. Dat verlaagt de werkdruk in teststraten en zorgt dat kwetsbare ouderen tóch snel duidelijkheid hebben. Verder is de Nederlandse corona-app binnen 24 uur meer dan 100.000 keer gedownload. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.