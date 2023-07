Man doodgeschoten op woonwagenkamp, politie zoekt schutter

De weerstand blijft groot, toch is spitshef­fing in trein een zeer verstandig idee

Al jaren pleiten de Nederlandse Spoorwegen voor duurdere treinkaartjes in de spits (en goedkopere daarbuiten). Hoewel politiek en belangenclubs kritisch blijven, zijn er volgens vervoersexperts veel goede redenen voor zo’n heffing. ,,Wat je in totaal echter wint over de dag is veel groter dan de uitzonderingen.”