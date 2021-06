Man groef urn met as van zijn vrouw op, uit angst dat zijn dochter het na zijn dood zou doen

17 euro voor dagkaartje bij waterpark: ‘Diep triest’

1 juni Waterattractiepark Splesj in Hoeven stapt dit seizoen af van abonnementenverkoop. Wie Splesj (voorheen Bosbad Hoeven) wil bezoeken, koopt online een dagkaartje van 17 euro. In de directe omgeving is grote ophef ontstaan over de nieuwe toegangsregeling.