Man in tentje overvallen door wassende water

Een man die bivakkeerde in een tentje in een natuurgebied vlakbij Kerkdriel (Gelderland), is vanochtend in kritieke toestand in het ziekenhuis beland na te zijn overvallen door het snel stijgende water van de Maas.

Zeer waarschijnlijk gaat het om een man die al langere tijd in een tentje verbleef in het natuurgebied. Door de hevige regenval steeg het water in het gebied. De politie vermoedt dat de man in het tentje lag te slapen en door het stijgende water in het water is komen te liggen, waardoor hij sterk onderkoeld raakte.

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een Poolse jongeman die maatschappelijk gezien ‘tussen wal en schip is gevallen’ en daarom zijn toevlucht zocht in het tentje. Mensen in de omgeving hielden de man al enige tijd in de gaten en brachten hem soms voedsel.

Volgens een ooggetuige die afgelopen zomer regelmatig in het gebied kwam, woonden er twee Polen al langere tijd in het tentje aan de waterkant. Waar de tweede man is gebleven is niet duidelijk.

