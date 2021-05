Man koopt middeleeuws beeld voor 15 euro bij kringloop, blijkt het duizenden euro’s waard

Een man die anoniem wil blijven kocht het beeldje voor 15 euro en liet een expert van Museum Catharijneconvent in Utrecht ernaar kijken. Het blijkt een Mariabeeld met Christuskind op de knie, gemaakt in de twaalfde eeuw in Spanje. ,,Ons wordt heel vaak gevraagd te kijken naar werk. Maar dan gaat het niet om een beeld dat voor 15 euro bij de kringloop is gekocht. Dat maakt dit verhaal heel bijzonder”, vertelt Douwe Wiegersma van Museum Catharijneconvent.



Het museum in Utrecht kreeg de foto's van het beeld vorige week toegestuurd van de koper. De expert heeft het dus niet in handen gehad, benadrukt Wiegersma. ,,Als het beeld echt is, en daar lijkt het op, zou het eigenlijk gerestaureerd moeten worden omdat het schilderwerk beschadigd is.”



Of het een goede aankoop is? Het museum in Utrecht doet geen uitspraken over de financiële waarde van stukken, zo geeft Wiegersma aan. Maar dat dit item op een veiling duizenden euro's opbrengt durft hij wel te voorspellen. ,,Dit beeld past in een museum, maar er zijn ook particulieren die dit soort beeldjes verzamelen”, zegt hij.