Man krijgt zijn zin nadat hij auto op dak parkeerde: ‘Ze gaan alles fiksen’

Lana vluchtte vanuit Oekraïne, man vocht door aan het front: nu komen ze tot rust in Oekraïne­wijk

Lana Bekirova is één van de eerste vluchtelingen die deze week de sleutel krijgt van haar huis in de nieuwe Oekraïense wijk Mrija in Vlaardingen. Met haar gezin is ze wel toe aan wat rust en privacy. Zeker omdat haar man Enver pas sinds kort in Nederland is na een jaar vechten aan het front. ,,Hij is hier nu aan het bijkomen.‘’