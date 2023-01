Man lag maanden dood in huis, maar schoonmaak pas over ‘weken’: ‘Woongenot is weg’

met video's Kamer grilt minister Adema: ‘Pas als stront niet langer onder de pet gehouden kan worden, krijgen wij informatie’

De nieuwbakken Landbouwminister Piet Adema gaat diep door het stof in de Tweede Kamer. Hij biedt zijn ‘excuses’ aan de Kamer en ‘vooral aan de boeren’. Hij doet dit omdat hij verzuimde de Kamer te verwittigen over een gepeperde brief waarin hij door Brussel op de vingers werd getikt.

25 januari