Man loopt Utrechtse middelbare school binnen en dreigt leerlingen dood te schieten

Vanmiddag is bij de Utrechtse middelbare school X11 op de Noordse Parklaan in de wijk Pijlsweerd een man naar binnen gelopen die leerlingen zou hebben bedreigd. Volgens de conciërge van de school liep de man de school binnen en zei hij dat hij mensen zou gaan doodschieten.

Volgens een leerling was de man heel boos toen hij de school kwam binnen lopen. Hij zou ‘Ik schiet jullie allemaal dood’ gezegd hebben. De man zou boos zijn doordat leerlingen van de school hem getreiterd zouden hebben.



De conciërge heeft de man naar eigen zeggen weggestuurd, waarop ook de politie is gebeld. De man vluchtte het park in, de leerlingen moesten in de school blijven. Toen de man de politie zag zou het op een lopen gezet hebben. Even later pakte die hem op aan de overkant van het park. Ook met een politiehelikopter werd uitgekeken naar de man.

Verward

Volgens de conciërge was de man bekend bij het schoolpersoneel, hij zou vaker in het park in de buurt zitten. De leerling omschrijft de man als ‘verward’ en zegt dat hij ook bij leerlingen bekend was.