Man mag gratis minuut winkelen en neemt voor maar voor 16,36 euro aan spullen mee

VideoEen klant van een supermarkt in Stadskanaal mocht gratis boodschappen doen. Hij pakte het anders aan dan de meeste winnaars. Hoewel hij wel de winkel doorrende, koos hij niet voor dure boodschappen maar alleen wat hij nodig had.

Wie een gratis minuut mag winkelen, krijgen vaak eurotekens in hun ogen. Waar liggen de duurste producten en hoe krijg ik die binnen die luttele seconden in mijn kar? Meneer Dekker uit Stadskanaal ging vorige week van start bij de entree van de winkel waar hij vleeswaren of broodsalade uit de aanbieding meenam. Daarna stoof hij af op het schap van Honig, waar hij één pakje weggriste om vervolgens door te hollen naar de nootjes. Daar pakte hij een bakje uit het schap. Bij de wijn leek hij een flesje port te grijpen. Een pak Fristi kwam ook nog door de ballotage.



Na wat geaarzel kwam de klant van Jumbo Froukje Sloot uit bij de koekjes en snel erna was de minuut alweer bijna om. Totale kosten voor de winkel: slechts 16,36 euro.



Wat bezielde meneer Dekker? Hij was niet in de war, bezweert ondernemer Froukje Sloot. Ze laat telefonisch weten dat haar klant het concept van gratis winkelen wel degelijk snapte. ,,Hij had het goed begrepen maar hij deed het op zijn eigen manier.”

Van te voren krijgen winnaars van een minuut gratis boodschappen doen de regels uitgelegd. Zo gaat dat al tijden bij de Jumbo in Stadskanaal en zo ging dat ook bij meneer Dekker. ,,Hij pakte gewoon wat hij nodig had", aldus Sloot. ,,Hij was heel erg blij.” En Sloot ook. Niet omdat ze hem niet meer gunde. ,,We gooien zelf ook vaak nog wat extra spullen erbij. Maar het was gewoon goed voor hem zoals het was.”

Een briefje had hij niet nodig, kennelijk had hij in zijn hoofd wat hij wilde hebben of nodig had, aldus Sloot. ,,Ik heb ook weleens gezien dat mensen armen vol spullen in hun kar laten vallen, maar als je het over duurzaamheid hebt, is het misschien wel goed als je alleen koopt wat je nodig hebt en niet graait. Dan hoef je ook niets weg te gooien.”



Terug leggen

Dit was overigens niet de opvallendste winnaar die Jumbo Froukje Sloot ooit in haar winkel had. ,,We hadden een keer een man die nog spullen terug legde omdat hij ze niet nodig had. Dat was eigenlijk veel hilarischer.”

Tip voor wie zo'n prijs wint en wel het volle pond wil: ontdek van te voren hoe de winkel in elkaar steekt. Voor een supermarkt: waar staan de dure wijnen? Het vlees en de vis? De waspoeder en de schoonmaakmiddelen? Allemaal dure producten die je vaak toch wel gebruikt. Bij een drogisterij: kies de producten die je normaal ook koopt en die duur zijn: fijne shampoo, dozen haarverf, parfums en make-up.