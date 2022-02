Man met mes door Franse politie neergeschoten op treinstation Gare du Nord

Opgepakte politieman had inzage in alle lopende infiltra­ties van politie in georgani­seer­de misdaad

De Rijksrecherche heeft een 47-jarige hoofdinspecteur van de Landelijke Eenheid van de politie gisteren aangehouden op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en deelname aan een criminele organisatie. De man werkte als teamchef bij de Dienst Speciale Operaties en had inzicht in alle lopende infiltraties die de politie doet in de onderwereld.

12 februari