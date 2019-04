Man met vuurwapen op hoofd geslagen in Baarle-Nassau, vier verdachten opgepakt op A27

Aanslag Utrecht Eerste begrafenis betaald van gulle giften

6 april Van het geld dat is ingezameld voor de slachtoffers van de aanslag in een Utrechtse tram, is intussen de eerste begrafenis betaald. Dat meldt de initiatiefneemster, Martje Beniest-Kleppe op haar Facebookpagina. Zij is de buurvrouw van het 19-jarige meisje Roos uit Vianen dat door schutter Gökmen Tanis werd doodgeschoten.