Man na 20 jaar aangehouden voor gedode vrouw die werd gevonden in bosjes

De politie heeft een 42-jarige Amsterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de in 2003 gedode Jody (34 jaar). De politie kwam de verdachte op het spoor na een nieuw dna-onderzoek, meldt de politie maandag. De man is afgelopen vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besliste dat hij nog veertien dagen blijft vastzitten.

Op 23 juni 2003 werd in de bosjes van het Sportpark Spieringhorn aan de Seineweg in Amsterdam Nieuw-West het lichaam van Jody gevonden. Jody was een transgendervrouw uit Ecuador die in Nederland prostitueerde en hier illegaal verbleef. Ze had meerdere verwondingen en bleek te zijn overleden aan verwurging. Er werd toentertijd geen verdachte aangehouden voor haar dood. Het onderzoeksteam vermoedt dat de dader seks met haar heeft gehad voordat hij Jody om het leven bracht.

In 2014 deed het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) een dna-onderzoek naar de sporen die waren gevonden op de plaats delict en op en bij Jody’s lichaam. Dat leverde toen niets op. Door middel van nieuwe technieken en een zogeheten verwantschapsonderzoek kan nu worden vastgesteld dat het gevonden dna van de aangehouden verdachte is. Bij dna-verwantschapsonderzoek wordt door middel van het vergelijken van dna-profielen nagegaan of personen aan elkaar verwant kunnen zijn.

‘Enorme doorbraak’

De politie noemt de DNA-match ‘een enorme doorbraak’, maar is nog altijd op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de zaak. Jody was sekswerker en op zondagavond 22 juni 2003 waarschijnlijk aan het werk vlakbij het terrein van voetbalclub FC Turkiyemspor, die hier destijds gevestigd was. ,,Mogelijk zijn er bezoekers van die vereniging die rond die tijd iets gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben.”

Verder is op de plaats delict een opvallend mes gevonden, een Victorinox uitbeenmes, dat voornamelijk in slachterijen wordt gebruik. Op het mes zijn behalve bloedresten van het slachtoffer, ook bloedresten van dieren gevonden. Het gaat om bloedresten van een rund en een lam, ‘maar opvallend genoeg niet van een varken’. De recherche houdt er daarom rekening mee dat het mes bij halalslacht is gebruikt. ,,Mogelijk zegt u dit iets over de oorspronkelijk eigenaar van dit mes.” De politie heeft op haar website een foto van het soort mes gedeeld.

Volledig scherm Sportpark Spieringhorn © Google Maps

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.