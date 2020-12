Man naar Pieter Baan Centrum om het doodsteken van zijn vrouw terwijl hun jonge kinderen thuis waren

Buren van het Roemeense gezin reageerden geschokt toen de politie op 29 augustus in de portiekwoning aan de Insulindestraat in de Rotterdamse wijk Bergpolder het stoffelijk overschot vond van de 36-jarige vrouw. Haar man, de 39-jarige Daniel D., was ernstig gewond en werd naar het penitentiair ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen gebracht waar hij korte later als verdachte werd aangehouden.

Keel dichtgeknepen

Justitie verdenkt D. van moord dan wel doodslag. ,,Hij heeft bij het slachtoffer de keel dichtgeknepen en haar daarna met een mes in haar lichaam gestoken, onder andere in haar hals’’, zei de officier van justitie vanmiddag tijdens de behandeling van de eerste inleidende rechtszaak. Over de toedracht van het gezinsdrama werd nog niet gesproken.

De zogenoemde pro-formazitting vond plaats door middel van een videoverbinding. Er was een tolk aanwezig om vertaalwerk te doen. D. zit vast in het huis van bewaring in Middelburg en logistiek gezien was het handiger om de man de zaak op afstand in een spreekkamer van de gevangenis te laten volgen. Veel had hij ook niet te zeggen. ,,Ik heb niets te verklaren’’, reageerde hij op vragen van de rechter.

Drie kinderen

Het stel heeft drie dochters van toen 3, 5 en 7 jaar oud. Of ze getuige waren van het dodelijke drama is niet bekend. Een buurvrouw ving de meisjes op nadat hun moeder levenloos door agenten was aangetroffen.

Vanwege de enorme wachtlijst is er pas over vier maanden plek voor D. in het Pieter Baan Centrum.