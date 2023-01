Man neergestoken op straat in Geldermalsen, drie mannen aangehouden

Nieuw reisadvies voor Turkije: vermijd grote demonstra­ties

Nederlanders in Turkije kunnen demonstraties en andere grote bijeenkomsten beter vermijden omdat deze gewelddadig kunnen worden. Er is een toenemend risico op demonstraties tegen Nederland, staat in een nieuw reisadvies voor Turkije van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

