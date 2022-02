Man op topfunctie omdat het ‘de beste kandidaat was’: grote onzin, volgens hoogleraar

Al jaren brengt Mijntje Lückerath als onderzoeker in de Female Board Index het aantal vrouwen op topposities in Nederland in kaart, dus, ja, die ene bordesfoto van de nieuwe regering van vorige maand was een persoonlijk hoogtepunt. ,,Het is zonder twijfel een mijlpaal dat er 50 procent vrouwelijke ministers zijn.” Toch zat de Tilburgse hoogleraar corporate governance (over bestuurscultuur bij grote bedrijven) en zelfverklaard ‘strijdster voor de vrouwenzaak’ iets dwars aan alle berichtgeving over het nieuwe kabinet. ,,Als over Sigrid Kaag als eerste vrouwelijke minister van Financiën gesproken werd, ging het vaak over het feit dat zo’n post ‘een opstapje’ naar een vrouwelijke premier kan zijn en dat vind ik echt afschuwelijk. Hebben wij als Nederlanders een soort gewenningsfase nodig? Voor een vrouwelijke premier? Seriéus?”