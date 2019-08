Man overleden na mishandeling in speeltuin wegens mogelijk zedendelict

UpdateAls gevolg van een ernstige mishandeling in een woonwijk in Assen is vandaag een man overleden. Vijf omwonenden zijn opgepakt. Volgens de politie waren de vijf op de man afgegaan omdat ze hem verdachten van een zedendelict.

De politie kreeg tegen 13.00 uur een melding over een man op het veldje die onzedelijke handelingen zou uitvoeren met een kind. Agenten gingen daarop af, maar inmiddels bleken ook vijf mannen uit de omgeving ernaartoe te zijn gerend. De man, een Assenaar, is dusdanig mishandeld dat reanimatie niet meer mocht baten. Over de identiteit en de leeftijd van het slachtoffer en de verdachten zijn geen mededelingen gedaan.

Volgens buurtbewoners zou er een feestje aan de gang zijn geweest op een nabijgelegen grasveldje. Daar zou een van de genodigden, die niet in de wijk woont, hebben geprobeerd om een meisje van vier jaar oud onzedelijk te betasten.

Quote Het is slecht, maar kan me er iets bij voorstel­len. De rem is op zo’n moment weg Buurtbewoonster

De vader en vier andere personen hebben vervolgens de confrontatie met de man gezocht. Volgens een andere buurtbewoner, die graag anoniem wil blijven, werd de vader aangevallen op het moment dat hij de man confronteerde. De dader sloeg vervolgens op de vlucht, waarna de andere mannen hem wisten te overmeesteren en de zaak uit de hand liep.

Een vrouw, die vlakbij woont, vertelt tegenover het Dagblad van het Noorden dat ze zich kan voorstellen dat het is misgelopen. ,,Het is slecht, maar kan me er iets bij voorstellen. De rem is op zo’n moment weg. Mijn zoon had 20 jaar geleden een leerkracht op de basisschool die niet van de kinderen kon afblijven. Ik weet niet wat ik doe als ik die leerkracht voor de auto krijg.’’

Impact

Onder de buurtbewoners heerst grote verslagenheid. Ze omschrijven de buurt als rustig en bewoners gaan goed met elkaar om. ,,Ik vind het echt niet normaal. Er gebeurt hier nooit iets en dan nu dit. Iedereen is enorm boos en geschrokken”, vertelt een vrouw die al meer dan vijftien jaar in de wijk woont.

Volgens de burgemeester van Assen, Marco Out, heeft het incident gezorgd voor een grote impact in de wijk. Hij bezocht de wijk Peelo vandaag aan het eind van de middag. ,,Het is nu ontzettend belangrijk dat de politie helder krijgt wat er precies is gebeurd. Daar werken nu dan ook heel veel mensen aan.”

Uit gesprekken met mensen in de wijk is Out duidelijk geworden dat veel wijkbewoners erg zijn geschrokken. ,,Door het mooie weer zaten veel mensen buiten. Ik weet niet hoeveel mensen het incident daadwerkelijk hebben gezien, maar er is nogal geschreeuwd, dus velen hebben het gehoord.”

Onderzoek