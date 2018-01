Man overlijdt nadat hij bedolven wordt onder pak papier

'Paaseitjes in januari? Dat is een geintje zeker'

18:10 In veel huizen is de kerstboom nog niet verdwenen en staan de kerstkransjes al op tafel, maar de HEMA verkoopt sinds dezes week paaseieren. Dat terwijl Pasen pas in april valt. Vallen ze ondanks de vroege verschijning in de winkel alsnog in de smaak bij het publiek?