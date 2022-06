Man probeert met ijsjes kinderen zijn auto in te lokken

Politie­bond­voor­zit­ter: boerenac­tie bij huis minister is ‘aanval op rechts­staat en democratie’

,,Dit is ontoelaatbaar. Hier worden grenzen overschreden en rechtstreeks onze rechtsstaat en democratie aangevallen.” Dat zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond in een reactie op de situatie bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dinsdagavond, die volgens de politie zo dreigend was dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen en daardoor niet direct konden ingrijpen.

15:51