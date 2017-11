Man roept Allah Akbar terwijl hij met mes zwaait op Urk

Live Twitter Levenslang voor Mladic om genocide Srebrenica, moord en terreur

12:03 Ratko Mladic heeft zich tijdens de burgeroorlog in Bosnië schuldig gemaakt aan genocide in Srebrenica. Het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag heeft de toenmalige bevelhebber van de Bosnisch-Servische troepen vanochtend schuldig bevonden. Mladic leverde ,,een significante bijdrage'' aan de misdaden, zei rechter Fons Orie. Zijn straf volgt nog.