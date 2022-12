Man steekt familieleden van zijn ex neer op verjaardag van dochtertje (3) en is ‘blij dat iedereen het kan navertellen’

Al eerder geweld gebruikt

Het verjaardagsfeestje voor de derde verjaardag van het meisje was ‘s middags in volle gang toen de verdachte aan de deur kwam. Hij had geen cadeautje maar wel een mes op zak. Hij zou eerder geweld hebben gebruikt tegen zijn ex. Twee familieleden van haar kwamen naar buiten en vielen hem aan.



In de worsteling die ontstond pakte hij zijn mes en stak. Hij raakte een van de slachtoffers in de borst, een ander in de zij en verwondde ook een vrouw die erbij kwam.