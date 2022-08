Man steelt collectebus met 20 euro bij Leger des Heils: ‘Als je hulp nodig hebt, kom het ons dan vragen’

Het is donderdag 21 juli aan het eind van de middag als een man gehuld in een blauw trainingspak en een rode pet op voor de deur van de buurthuiskamer in het Soesterkwartier staat. Vrijwilliger Evelien Woordes is op dat moment aan het eten met een groepje bezoekers van de buurthuiskamer. „Dat is vaste prik op donderdag. We eten dan altijd met een besloten groepje.”