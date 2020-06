Man steelt in Zeeman een collectepot voor ernstig zieke jongen (12)

Na regen komt zonne­schijn: komende week lekker weer in Oost-Nederland

11:45 Goed nieuws voor zonaanbidders: vandaag en morgen is het nog even doorbijten met flinke regenbuien, maar vanaf komend weekend wordt het geleidelijk aan zonniger. In de loop van volgende week kan het in het zuiden zelfs tropisch warm worden. Ook in Oost-Nederland zal het kwik oplopen.