Man trekt ladder weg van boomsnoeier met kettingzaag

Duizenden mensen brengen Eberhard van der Laan laatste groet

13:28 De rij bij het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam voor het afscheid van Eberhard van der Laan wordt steeds langer. Duizenden mensen komen hun burgemeester een laatste groet brengen. ,,Ik heb anderhalf uur in de rij gestaan, maar als het zes uur was geweest had ik het ook gedaan'', zegt een emotionele Louis Dona uit Amsterdam-Noord. ,,Die man heeft dit verdiend.''