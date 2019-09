Man uit Eindhoven spoort fietsendief op, pakt hem aan en wordt zelf opgepakt voor ‘poging doodslag’

Vijf miljoen subsidie voor slimme laadpaal die overschot aan stroom teruggeeft

14:08 Het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om de aanleg van laadpleinen met 472 slimme laadpunten in 21 steden mogelijk te maken. De eerste laadpleinen moeten volgend jaar klaar zijn. Ze komen onder meer in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Maastricht en Utrecht, maar ook in kleinere plaatsen als Schiedam, Culemborg en Zeist.