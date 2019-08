Man uit Lelystad verdacht van drie aanrandingen in Haarlem

Onderzoek zedenzaak in speeltuin Assen gaat door, maar eindigt in dossier­kast

28 augustus De man die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict in een speeltuin in Assen is dood, maar het onderzoek in de zedenzaak gaat door. De uitkomsten hiervan zullen echter nooit door een onafhankelijke rechter worden getoetst.