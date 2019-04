Man uit Limburg aangehouden om terreurverdenking

In Heerlen werd vrijdag een 37-jarige man in zijn woning gearresteerd, die op zoek zou zijn naar vuurwapens en geradicaliseerd zou zijn. Bij de doorzoeking van het huis van de verdachte is beslag gelegd op mobiele telefoons, een laptop, documenten en een drietal zogenoemde combat- en veiligheidsvesten, meldt De Limburger . De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft nog twee weken vastzitten.

Nog twee arrestaties

Diezelfde avond werd in Sittard een 21-jarige man aangehouden en maandag volgde de arrestatie van een 33-jarige man in dezelfde plaats. Zij worden verdacht van wapenhandel. De eerste is niet voorgeleid, maar blijft wel verdachte. Hij is bij zijn arrestatie door de politie in zijn arm geschoten. De rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar het incident.