Man uit zijn plaat omdat ambulance zijn weg blokkeert, patiënt overleden

"Hier hebben we geen goed woord voor over." Tijdens een levensreddende reanimatie op straat gisteren in Roosendaal begon een man te roepen dat hij erlangs wilde. De ambulance stond namelijk midden op straat. Onbegrijpelijk gedrag, zegt de politie.

'Hij wilde er met zijn auto door want hij had een afspraak. Hij schreeuwde meerdere keren of we de ambulance niet even netjes in een vak konden zetten', schrijft politieteam Roosendaal op zijn Facebookpagina. Dat een voorbijganger zich zo gedraagt tijdens een reddingsoperatie, vindt het politieteam Roosendaal onbegrijpelijk: 'Binnen werd met man en macht geprobeerd het leven van de persoon te redden, en buiten maakt iemand zich druk om zijn afspraak'

Politiewoordvoerder Mireille Aalders heeft er geen goed woord voor over. "Je snapt niet dat mensen zo kunnen reageren. Als er vijf hulpverleningswagens staan kun je als voorbijganger toch zien dat er iets ergs aan de hand is? Heb dan het fatsoen om even te wachten. Er wordt een mensenleven gered."

Belemmering

"Als iemand zo uit zijn plaat gaat, hebben politie- en ambulancemedewerkers daar last van. Je wordt belemmerd in je werk", zegt Aalders. "Die meneer die zo stond te schreeuwen had het zelf vast ook fijn gevonden als hij gereanimeerd moest worden dat hij éérst geholpen zou worden in plaats van dat eerst de wagens netjes aan de kant worden gezet."

Steeds vaker

Aalders zegt dat dit soort asociaal gedrag geen uizondering is: "We merken dat collega's er steeds vaker over communiceren."