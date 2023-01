Man verleidde minstens zestien jongeren tot seksuele handelingen voor webcam en maakte kinderporno

Zestien jaar lang wist hij zeker zestien minderjarigen te misleiden door zich voor te doen als jonge vrouw in chatrooms en de jongeren over te halen om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten voor de webcam. Volgens het OM is dit slechts het topje van de ijsberg en maakte de 46-jarige E.D. uit Waddinxveen waarschijnlijk veel meer jonge slachtoffers.

Tegen de verdachte eiste de officier van justitie maandag in de rechtbank in Dordrecht een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De slachtoffertjes waren jongens en meisjes van tussen de 9 en 14 jaar. De Waddinxvener, die zich voordeed als jonge vrouw, haalde hen over om zich voor de webcam uit te kleden en in de meeste gevallen ook seksuele handelingen met zichzelf te verrichten. In ruil daarvoor beloofde hij geld of spullen, zoals tegoeden voor de Playstation of van Amazon.

,,Verdachte wist op slinkse wijze door te dringen tot dat deel dat het meest privé is: de slaapkamer van deze kinderen. Juist daar waar zij zich veilig moeten voelen, zijn zij misleid door een volwassene die beter had moeten weten”, aldus het Openbaar Ministerie. Zestien jaar lang, van oktober 2004 tot april 2021, ging de Waddinxvener zijn gang.

De slachtoffers bevonden zich veelal op een leeftijd waarbij de seksuele ontwikkeling op gang begint te komen, en van deze kwetsbare fase heeft de verdachte grof misbruik gemaakt, stelt het OM. Justitie houdt de verdachte ervoor verantwoordelijk dat de betreffende kinderen hun vertrouwen in de medemens zijn kwijtgeraakt, op sociale media en in bredere zin.

Ernstige gevolgen

,,Met zijn ernstig verwijtbare handelen heeft verdachte diep ingegrepen in het leven en vooral de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen.” Dat de gevolgen van het online seksueel kindermisbruik zeer heftig zijn voor zowel de kinderen zelf als voor hun directe omgeving bleek ook tijdens een onlangs in Dordrecht georganiseerde slachtofferbijeenkomst, aldus het OM.

De politie kreeg de Waddinxvener in april 2019 in het vizier dankzij een tip van de Britse autoriteiten. De informatie luidde dat de gebruiker van een Nederlands IP-adres zich op 11 april 2019 via het darkweb toegang had verschaft tot kinderpornografisch beeldmateriaal, vooral van minderjarige jongens. Uit onderzoek bleek dat de gebruiker de nu 46-jarige verdachte is.

Naar aanleiding van de Britse informatie begon het OM het strafrechtelijk onderzoek naar online seksueel kindermisbruik ‘Parkland’. Op 21 april 2021 werd de Waddinxvener door het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme aangehouden. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat hij niet alleen kinderporno had gedownload, maar ook zelf kinderporno had vervaardigd tijdens webcam- en chat-contact met kinderen.

Zijn woning is doorzocht om alle gegevensdragers met vermoedelijk strafbaar materiaal in beslag te kunnen nemen. Daar werden in totaal 4810 kinderpornografische beelden (3268 foto’s en 1542 video-filmfragmenten) op aangetroffen.

Topje van de ijsberg

Wegens gebrek aan capaciteit en ter beperking van de onderzoeksduur hebben de politie en OM een zekere prioritering aangebracht in het onderzoek en is slechts een deel van de slachtoffers geïdentificeerd. Uiteindelijk is het gelukt om zestien slachtoffers te identificeren. Het gaat in ieder geval om het meest recente materiaal, omdat dat ook de meeste kans op identificatie van de minderjarige gaf, zo legde het OM maandag uit.

Justitie spreekt van ‘het topje van de ijsberg’. Er is uit naam van twaalf slachtoffers aangifte gedaan tegen de verdachte. Het OM benoemde op zitting dat er 266 chatfilmpjes zijn aangetroffen waarbij de zestien slachtoffers geïdentificeerd zijn. Het totaal aantal slachtoffers moet vele malen hoger liggen dan zestien, vermoedt het OM.

Eerder veroordeeld

Het OM rekent het de verdachte extra zwaar aan dat hij eerder is veroordeeld voor het bezit, vervaardigen en verspreiden van en toegang verschaffen tot kinderporno.

De proeftijd van die veroordeling eindigde in april 2004. Zeven maanden na het einde van zijn proeftijd begon hij weer opnieuw. Er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk ook een afspraak wilde maken met kinderen met wie hij chatte. Door tijdig ingrijpen van de politie lijkt dat te zijn voorkomen.

De rechtbank doet uitspraak op 6 februari.

