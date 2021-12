Man vermomd als uitvaartmedewerker berooft en mishandelt kersverse weduwe (82): ‘Hoe laf kun je zijn?’

Opmerke­lijk gesprek brengt GGD in verlegen­heid: 'Niet wat je van medewerker mag verwachten’

Een opgenomen telefoongesprek tussen een medewerker van de lokale GGD en een man met wantrouwen jegens het coronabeleid heeft de afgelopen dagen tot commotie geleid. In het gesprek verspreidt de callcentermedewerker desinformatie over corona en vaccins en raadt hij de beller aan om niet zomaar de media te volgen. De GGD reageert verbolgen op het filmpje, dat op sociale media veel gedeeld wordt. ,,Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten”, meldt Hans Kox, directeur publieke gezondheid.

21 december