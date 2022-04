Man verstopt vers gedrukt geld in onderbroek en verduistert ruim vier ton: drie jaar celstraf

Een werknemer die 425.000 euro heeft verduisterd bij een gelddrukker is gisteren veroordeeld tot drie jaar celstraf waarvan een half jaar voorwaardelijk. De 29-jarige man stal het geld door biljetten van 50 euro in zijn onderbroek te verstoppen, verklaarde hij tegenover de rechtbank Noord-Holland.

De man was via een uitzendbureau werkzaam als plaatsvervangend teamleider bij Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem, een drukker van bankbiljetten, postzegels en beveiligde documenten. Tijdens een van zijn diensten sleepte de man dozen met 50 eurobiljetten, ter waarde van 2 miljoen euro, naar een opslagruimte en verborg de dozen onder inpakfolie.

Vanwege de veiligheid en om verduistering proberen te voorkomen, worden alle werknemers bij het in- en uitgaan van het pand gewogen. Daar had de man iets op gevonden: na elke dienst nam hij telkens een klein deel van het geld mee. De biljetten verstopte hij in zijn onderbroek, zei hij in de rechtbank. Zo wist hij 375.000 euro weg te smokkelen. In de kleedkamer van het bedrijf werd een tas van de man gevonden met daarin nog eens 50.000 euro.

De verstopte dozen met geld werden na anderhalve week ontdekt. Camerabeelden toonden aan dat de man hiervoor verantwoordelijk was.

Gokken

De rechtbank Noord-Holland stelt dat de man ‘geraffineerd te werk is gegaan’, onder meer door een nieuwe pakbon uit te draaien om het wegnemen van de bankbiljetten te verhullen. Hij heeft het vertrouwen in hem op grove wijze geschaad en het maatschappelijk betalingsverkeer ontwricht, aldus de rechtbank. Hij handelde volgens de rechtbank uit financieel gewin: na de verduistering is de man meermaals gaan gokken en kocht hij luxe goederen.

De feiten dateren uit 2017 en omdat berechting zo lang heeft geduurd krijgt de man een lagere straf. Naast de celstraf moet hij 375.000 euro terugbetalen aan de staat.

De 41-jarige oom van de man, bij wie 30.000 euro van de buit werd aangetroffen, is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren.