Man verwekte 102 kinderen door regels spermadonatie te overtreden

updateDe vereniging voor gynaecologen vraagt klinieken per direct te stoppen met het gebruik van sperma van twee donoren. Naar nu blijkt hebben de twee, tegen de regels in, sperma aan meerdere klinieken gedoneerd. Eén man verwekte op die manier al 102 kinderen.

Daarmee is het door de vereniging voor gynaecologen (NVOG) vastgestelde maximum 'ruimschoots' overschreden, dat schrijft de NVOG in een brief, die in handen is van RTL Nieuws. De donoren zouden bewust hebben verzwegen dat ze bij meerdere klinieken sperma doneerden.

De mannen blijken zich ook veelvuldig 'in de privésfeer' aangeboden te hebben als spemadonor. Een vereniging van bewust alleenstaande moeders tipte de NVOG over de mannen. Zij spreken over 'vele tientallen' van zulke privé-aanbiedingen.

Maatregelen

Er komt al een landelijk systeem dat er voor moet zorgen dat één donor maximaal 25 kinderen kan verwekken. Die maatregel is een reactie op tumult dat is ontstaan nadat eerder grote groepen kinderen erachter kwamen dat zij van dezelfde verwekker waren.

Zo werd in bijvoorbeeld Barendrecht en Arnhem de 25-norm in het verleden flink overschreden. In één geval gaat het om meer dan 50 kinderen van een man.

De klinieken zijn wettelijk verplicht om elke behandeling te registeren bij de SDKB, maar deze registraties werden niet uitgewisseld tussen de centra. Met het nieuwe systeem wordt dat wel makkelijk en snel geregeld. ,,Als een donor zich in Maastricht meldt en hij blijkt in Utrecht al 25 kinderen te hebben, kan hij niet verder", zei Joop Laven van de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting.

Spermadonoren

De Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) en de NVOG laten weten dat ze de zorgen over de twee spermadonoren kenbaar hebben gemaakt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Een woordvoerster van de IGZ laat weten dat er inmiddels een onderzoek naar de twee donoren is gestart.