Man vindt babylijkje in park: ‘Ik kan alleen maar hopen dat het kindje niet geleden heeft’

Man slaat in op ‘rivaal’ en stopt hem in de kofferbak na twist om naaktfoto’s

12 mei Furieus was hij. Eerst sloeg Mustafa R. (33) minutenlang in op een man, daarna stopte hij hem in zijn kofferbak en reed met hem naar de politie. Omdat de man naaktfoto’s van zijn vriendin online dreigde te plaatsen. R. kreeg een taakstraf opgelegd.