Man voelt zich seksueel tekort gedaan door zijn vrouw en filmt stiekem haar dochter

Een 45-jarige man uit de gemeente Buren hoorde vrijdag een werkstraf tegen zich eisen voor het stiekem filmen van zijn stiefdochter in haar slaapkamer en in de badkamer. ,,Als ik niet meer naar mijn vrouw mag kijken, dan kijk ik wel naar mijn stiefdochter’’, was zijn gedachte.

In de rechtbank ontkende hij dat hij seksuele gevoelens voor het meisje had gehad. De eerste keer plaatste hij stiekem een camera in haar slaapkamer in de woning in de gemeente Buren toen ze 15 jaar was.



Vriendinnen van haar die bleven logeren, kwamen ook in beeld. Net als zijn eigen dochter.

Quote Het was niet slim. Het was dom en stom. verdachte

Vertrouwen kwijt

Toen het uitkwam, ging zijn stiefdochter bij haar opa en oma wonen. Later kwam ze weer naar huis. Om twee jaar later opnieuw te ontdekken dat hij stiekem opnames had gemaakt, deze keer in de badkamer.



Het meisje was haar vertrouwen kwijt en ging op zichzelf wonen. Ze wachtte tot ze 18 was en deed toen aangifte. Eind vorig jaar is de man op het politiebureau gehoord.

‘Wond het u op?’

Quote Ik heb spijt van wat ik het slachtof­fer heb aangedaan. verdachte Hij wilde haar in bescherming nemen, verklaarde de man op zitting waarom hij de eerste keer opnames maakte. Hij dacht dat ze omging met verkeerde types. En hij wilde ook horen hoe ze over hem sprak als vader.



De tweede keer was het wel zijn intentie om het meisje bloot te zien. Hij voelde zich seksueel tekort gedaan door zijn vrouw, van wie hij inmiddels is gescheiden.



De rechtbank vond het moeilijk te begrijpen. ,,Wond het u op? Of ging het om wraak op uw ex?’’



De man ontkende dit. ,,Het was niet slim. Het was dom en stom’’, reageerde hij. Maar uitleggen waarom hij het deed, kon hij niet.

‘Ik heb spijt’

De officier van justitie verwijt hem dat hij het vertrouwen van zijn stiefdochter heeft beschaamd. Ze eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand.



Tot ontsteltenis van de verdachte zat zijn ex-vrouw op de publieke tribune met zijn dochter. Hij had het meisje niet meer gezien sinds zij van de verdenkingen had gehoord.



,,Ik heb spijt van wat ik het slachtoffer heb aangedaan’’, zei hij in zijn laatste woord. ,,En dat ik mijn dochter heb teleurgesteld.’’



Uitspraak: over twee weken.