Man voor eigen woning neergeschoten in Eindhoven; ‘Een stuk of vijf harde knallen, zeer snel na elkaar’

Een man is zaterdagochtend rond 05.30 uur gewond geraakt bij een schietpartij voor zijn eigen woning. Dat gebeurde aan het Titanpad in Woensel-Noord in Eindhoven. Hij had meerdere schotwonden. Drie kwartier later werden elders in Eindhoven twee verdachten aangehouden.

,,Kijk uit”, roept een agent tegen toegesnelde collega's. ,,Er liggen hier overal lege hulzen.” Een paar meter verderop wordt het slachtoffer met grote haast in de ambulance ingelegd. De traumahelikopter die nog onderweg is, hoeft niet ter plaatse te komen; het gewonde slachtoffer is al met spoed onderweg naar het ziekenhuis.

Twee aanhoudingen

De politie is direct na de schietpartij met veel agenten ter plaatse bij het huizenblok aan een voetgangerspad. Er wordt meteen een onderzoek ingesteld. Na ook de bewoonster te hebben gesproken, stappen twee agenten rap in hun auto. Ze vertrekken. Amper drie kwartier na de schietpartij aan het Titanpad weet de politie op een andere plek in de stad twee verdachten aan te houden voor mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij.

‘Het was al rumoerig’

Een paar buurtbewoners die zich ondertussen verzameld hebben bij de politielinten aan het Titanpad, hebben een onrustige nacht achter de rug. In de omgeving van het huis waar geschoten is, was het eerder die nacht al rumoerig. Al weten weten ze niet zeker dat alle geluid uit het huis van het slachtoffer kwam. ,,We hoorden muziek, mensen en vuurwerk.” Maar enige tijd later klonken er knallen waarvan ze wel in de gaten hadden dat dat geen vuurwerk was.

Harde knallen, wel een stuk of vijf, zeer snel achter elkaar. ,,Zo snel, dat kan geen pistool geweest zijn”, meent een buurtbewoner. De politie doet ondertussen sporenonderzoek, ook in de tuin en in de gang van het huis. Daar waar hulzen zijn gevonden, staan verkeerspylonnen. Wat de aanleiding van de schietpartij is de politie nog aan het onderzoeken. Een deel van de straat is afgesloten.