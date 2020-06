Man wil één nacht in de cel meemaken: laat zich oppakken in Hezingen

De man werd bekeurd door een boa omdat hij zijn hond niet aan de lijn had. Hij wilde aan de Boa niet vertellen wie hij was en daarom werd de politie gewaarschuwd. Nadat hij ook niet aan de agenten zijn identiteit wilde prijsgeven is hij opgepakt. Volgens wijkagent Peter Withag was de man heel erg vriendelijk tijdens de aanhouding. ‘’Hij was heel erg aardig maar hij wilde gewoon niet zeggen wie hij was. Zelfs onze strikvragen ontweek hij. Hij zei steeds: zeg ik niet.‘’ Hierna werd de man aangehouden en overgebracht naar het arrestanten centrum in Borne.