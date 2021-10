Manegehouder Sanne kapot van overlijden pony's op N-weg: ‘Kudde schrok en sloeg op hol’

Wie is de man van de vuilnis­belt? ‘Hij zegt een speciale steen te zoeken’

15:05 Het is zijn dagelijkse ritueel. Op een oude fiets trapt hij naar de Ontginningsweg nabij het Rutbeek om te gaan graven in de vuilnisbelt, waar tot in de jaren 80 van de vorige eeuw afval is gestort. Op een hoek van de gigantische afvalberg, uit het zicht van iedereen, staat door hem gesorteerde rotzooi in bigbag-afvalzakken. Hij vertelt te worden geleid ‘door stemmen in zijn hoofd’.