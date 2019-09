Manifest naar Kamer: 'Schaf verplichte Marokkaanse nationaliteit af'

Rechtszaak brengt Formule 1 van Zandvoort verder in het nauw

7:05 De Formule 1 van Zandvoort zit in zwaar weer nu ook Mobilisation for the Environment zich in de strijd werpt tegen het racecircus. Deze organisatie vocht eerder samen met andere organisaties al met succes tegen de overheidsaanpak tegen stikstof, waardoor nu duizenden bouwprojecten stil liggen.