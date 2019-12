Mannen rijden met zwaar illegaal vuurwerk én een kind in de auto op A50

Doodgesto­ken jongen in Den Haag is 20-jarige Bilal, vier verdachten aangehou­den

15:51 Bij een steekpartij op de Rijswijkseweg in Den Haag is gisteravond een jongen van twintig jaar overleden. Voetbalvereniging Laakkwartier bevestigt dat het slachtoffer Bilal Aydin is, een speler uit het eerste elftal van de Haagse club. Volgens bronnen op de voetbalvereniging probeerde Bilal een ruzie te sussen waarbij een familielid was betrokken.