Manon (35) trekt aan de bel na ‘cosmetische ingreep’ na zwangerschap: ‘Zó veel vrouwen hebben hier last van’

In het ziekenhuis ZGT in Almelo kreeg Manon Moleman na haar tweede zwangerschap te horen dat ze een diastase had, dat is opgerekt weefsel tussen de rechte buikspieren. Maar dat niet alleen, ze had ook een buikbreuk van 1 centimeter. Dat is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of een opening in de buikwand. De klachten probeerde ze te verhelpen door onder begeleiding te sporten. „Je probeert dat, omdat je weet wat een operatieve ingreep kost”, zegt Manon.