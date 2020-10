Marc van der Linden vreest: ‘Er komt een dag waarop het slecht wordt voor de Oranjes’

Het kan niet anders of premier Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander. Dat zegt royaltyjournalist Marc van der Linden in gesprek met deze nieuwssite. ,,Het is een eeuwenoude traditie dat een staatshoofd zijn of haar plannen bespreekt met de minister-president. Ik kan me niet voorstellen dat hij hier niet van op de hoogte was.”

Mocht premier Rutte inderdaad op de hoogte zijn van de vakantiereis, dan is dat opvallend. Vicepremier Hugo de Jonge gaf namelijk aan dat het ‘hem niet bekend is’ dat de koning in Griekenland op vakantie is.

‘Dit voelt niet goed’

Volgens Marc van der Linden is het geen geheim dat Rutte de koning veel vrijheid geeft om te doen en laten wat hij wilt. Dat is, in tijden waarin de coronabesmettingen opnieuw fors oplopen, misschien niet helemaal verstandig, zegt ‘s lands bekendste royaltyverslaggever. ,,Rutte mag best een keer tegen de koning zeggen: het lijkt mij niet verstandig dat u dit doet. Rutte zou beducht moeten zijn op de ophef die hierover ontstaat. Als het zo doorgaat, komt er een dag waarop het slecht wordt voor de Oranjes.”

De reis valt niet goed in de Tweede Kamer en daarbuiten. Critici vrezen voor het draagvlak van de coronamaatregelen. ,,Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees die realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aankomt. En dat is nu”, zei premier Rutte afgelopen dinsdag nog. ,,Het kan de premier verweten worden dat hij het volk oproept om de regels goed na te leven, terwijl hij ondertussen de koning toestemming geeft om op vakantie te gaan. Dat voelt niet goed.”

Smet op imago

De vakantiereis is een smetje op het imago van het koningshuis, zegt Van der Linden. ,,De koning kan dit soort dingen beter niet doen. Hij moet het sentiment van de samenleving echt beter aanvoelen. We kunnen op dit moment bijna allemaal niet op vakantie. Dat de koning op kosten van de burger dan wel in een eigen jet naar een Grieks eiland vliegt, met beveiliging en al, dat valt gewoon niet goed.”

Met de vakantiereis neemt de koning overigens bijna geen risico, vermoedt Van der Linden. ,,Hij vliegt met een eigen jet en rijdt vanaf het vliegveld van Athene meteen daar door naar zijn vakantieadres, dat echt niet klein is, kan ik je vertellen. De koning komt in die zin dus met bijna niemand in aanraking.”

Uiteindelijk zal de commotie wel weer overwaaien, zegt Van der Linden. ,,Maar ze moeten niet te vaak met dit soort incidenten in het nieuws komen. Alles valt of staat met uitstraling en de gunfactor. De koning nam al risico op zijn verjaardag door de indruk te wekken dat zijn familieleden niet bij hem konden zijn vanwege corona-restricties. Bleek later toch zijn moeder aanwezig te zijn. Dat doet geen recht aan de werkelijkheid. Het moet niet zo ver komen dat het volk zich straks tegen het koningshuis gaat keren, want dan is het te laat.”

Ophef in Kamer

Ook in de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op het vakantiebezoek van koning Willem-Alexander. Oppositiepartij GroenLinks wil opheldering van minister-president Mark Rutte. ,,Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland”, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver.

,,De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben”, zegt Klaver. “Dan helpt het niet als er berichten opduiken dat de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.”

Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 noemt het ‘onverstandig en onbegrijpelijk’ dat de koning naar Griekenland is gereisd. Juist gezien de ‘voorbeeldfunctie’ die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk ‘in je eigen omgeving te blijven’.

Code geel

Het vasteland van Griekenland, waar het vakantiehuis van de Oranjes staat, heeft overigens code geel. De Griekse eilanden hebben code oranje. ,,Ze houden zich aan alle coronamaatregelen en aan het reisadvies’’, aldus ingewijden. De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat, maar wil er verder niks over kwijt.

