Marcel had een prima baan, rijk sociaal leven en gezond lichaam, toen kreeg hij een spierziekte: ‘Ik kon zomaar onderuit gaan’

Steeds minder patiënten met corona opgenomen, ziekenhui­zen vol door andere virussen

De instroom van coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in twee weken tijd meer dan gehalveerd. De afgelopen week werden 301 mensen vanwege coronaklachten opgenomen, tegen 519 een week eerder en 685 in de week daarvoor. Ook in het rioolwater zitten steeds minder virusdeeltjes.

17 januari