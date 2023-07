Marcel is een weldoener: hij knapte 800 fietsen op voor anderen én speelt jaarlijks voor Kerstman

Leerling voortgezet speciaal onderwijs krijgt geen diploma, maar daar komt nu verande­ring in

Voortaan krijgt ieder kind dat van school komt een diploma. Tot voor kort was dit in het voortgezet speciaal onderwijs niet het geval. De boodschap voor de leerlingen is nu dat zij meetellen. Tegelijkertijd geeft een diploma ze meer kans op de arbeidsmarkt. ,,Het maakt niet uit welk niveau je hebt, je hoort erbij.”