Marcel kreeg hartaanvallen en hersenbloedingen, toch blijft hij mensen met weinig geld helpen

Rechter schuift zorgen over geluidshin­der opzij: concerten Rammstein in Groningen gaan door

De concerten van Rammstein, vanavond en morgen in het stadspark in Groningen, gaan door. Dat laat de organisatie weten. Tegen de concerten was veel weerstand, voornamelijk vanwege zorgen over geluidshinder. Er was een rechtszaak aangespannen, maar alle bezwaren zijn afgewezen.