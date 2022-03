Marcel wordt gek van kippen van buurvrouw, ruzie loopt hoog op: ‘Heb gezegd dat ik ze dood zou maken’

Het is een vredig gezicht in de tuin van Fadime Erol. Haar tien kippen scharrelen al tokkelend door de ren. Maar voor haar buurman is juist dat gekakel een bron van ergernis omdat hij er voor dag en dauw door gewekt wordt. De afgelopen maanden trok hij aan bel bij de gemeente, woningcorporatie Woonplus en zelfs de politie. Toen dat geen zoden aan de dijk zette, schakelde hij de hulp van televisieprogramma ‘Meester Frank Visser Doet Uitspraak’ in.

Verstoorde nachtrust

Marcel van Krimpen woont in het appartement schuin boven haar tuin en is de wanhoop nabij. ,,Ik heb een baan waarbij ik late diensten draai, meestal slaap ik niet voor een uur of twee. Als je dan elke ochtend voor acht uur gewekt wordt, is dat om gek van te worden. In de zomer is het nog veel vroeger, dan begint het al om half vijf.”

Quote Mijn kippetjes zijn heel stil, hij is de enige die er last van heeft Fadime Erol

Op verzoek van Van Krimpen werd de situatie begin dit jaar het televisieprogramma ‘Meester Frank Visser doet uitspraak’ behandeld. Tijdens de uitzending bleek dat de kippen niet het enige probleem tussen de twee buren vormden. Ook het gejank van Marcel zijn twee Rottweilers veroorzaakte overlast. Bovendien gaf Fadime aan dat ze angstig was door de dreigende uitlatingen van haar bovenbuurman. De uitzending eindigde met een uitspraak: de kippen van Fadime moeten tot ’s morgens negen uur opgehokt blijven in het nachthok. Voor de jankende honden moet er een geïsoleerde kamer worden ingericht zodat zij ook niet meer te horen zijn.

Tot slot stelde mr. Visser in januari een contactverbod in waarbij hij Fadime vraagt haar eerdere aangifte voor het vernielen van een tuinhek in te trekken. De twee gaan akkoord, beloven beterschap en daarmee lijkt de lucht geklaard. Wie meedoet aan het programma tekent daarbij een bindend-advies- overeenkomst, waar je niet zomaar onderuit kunt. Zo’n afspraak is een normale overeenkomst die slechts door de rechter kan worden ontbonden. De aflevering werd vorige week donderdag uitgezonden op SBS6.

Heel stil

Drie maanden na de opnames lijkt geen van de buren zich aan de afspraken te houden. Sterker nog, de gemoederen lopen nog hoger op. ,,Ik hoor de kippen nog steeds dagelijks vóór acht uur. Ze heeft er gewoon schijt aan”, briest Marcel. In de tussentijd is één van zijn twee honden overleden. ,,Daardoor is het blaffen al veel minder geworden. Als ik wegga, blijft Caesar in een kamertje met de radio aan. Andere buren zeggen geen last meer te hebben. Ik heb de kamer dus niet geïsoleerd.”

Ook Fadime weet zich geen raad: ,,Ik wil los, ik wil dat het stopt maar hij houdt gewoon niet op. Mijn kippetjes luisteren heel goed, nog beter dan honden. Ze zijn heel stil, hij is de enige die er last van heeft.”

Quote Ik heb inderdaad gezegd dat ik het tuinhek zou intrappen en de kippen dood zou maken, maar dat zou ik nooit écht doen Marcel van Krimpen

Elkaar gefilmd

Het opgelegde contactverbod is volgens de buren ook al geschonden. ,,Fadime heeft haar aanklacht niet ingetrokken dus ik moest afgelopen woensdag bij de officier van justitie verschijnen. Die ochtend had ik zo de pest in: ik heb haar toch aangesproken dat zij schijt aan de regels heeft en die kippen veel vroeger buitenlaat. We hebben elkaar toen gefilmd en foto's van elkaar gemaakt.” Naar aanleiding van dat voorval heeft Fadime wederom aangifte gedaan van bedreiging. ,,Hij zei dat hij een paar liter benzine zou halen en het hok in brand zou steken. Ik ben echt heel bang”, meent ze.

Eerder, bij de vermeende vernieling van het tuinhek zou Marcel ook al hebben gedreigd de kippen te doden: ,,Ik heb toen inderdaad gezegd dat ik het tuinhek zou intrappen en de kippen dood zou maken. Maar ik zou dat nooit écht doen, ik sla nog geen mug dood. Ik ben eigenlijk echt een dierenvriend maar wilde dat de politie hier naartoe zou komen. Ik heb allerlei instanties gebeld maar niemand doet iets en ik wil dat dit stopt.”

Redding nabij

De twee buren lijken verder van elkaar verwijderd dan ooit, maar er gloort nog een sprankje hoop aan de horizon: het is ook de programmamakers ter ore gekomen dat het nog steeds onrustig is rondom de kippenren. Daarom keren ze binnenkort terug naar Schiedam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.